McGregor viola i test antidoping | out 18 mesi Torna per l' evento Ufc che Trump vuole alla Casa Bianca

Gazzetta.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il fighter irlandese, squalificato per aver saltato tre controlli nel 2024, può però tornare sull'ottagono da marzo 2026, giusto in tempo per l'appuntamento più importante. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

