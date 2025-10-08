Maxima d’Olanda torna a indossare l’abito con cui aveva conquistato la Regina Elisabetta

Maxima d’Olanda, Regina di stile e di riciclo. Nel tempo la sovrana non si è limitata a costruire un’immagine pubblica basata su protocollo, diplomazia e impegno sociale. In ogni sua apparizione ufficiale cerca di trasmettere anche un messaggio coerente e duraturo sul valore del riutilizzo degli indumenti. Una pratica che incarna con naturalezza ed eleganza. Attraverso scelte estetiche che ripropongono abiti iconici del suo guardaroba, la monarca dei Paesi Bassi si è affermata come icona della moda circolare: capi intrisi di storia, pezzi riciclati per nuove occasioni, outfit che rivisitano il loro fascino senza tempo. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Maxima d’Olanda torna a indossare l’abito con cui aveva conquistato la Regina Elisabetta

In questa notizia si parla di: maxima - olanda

Maxima d’Olanda e il marito sotto accusa per le vacanze in Grecia

Maxima d’Olanda, vacanze rovinate: la figlia Caterina Amalia coinvolta in una grave truffa

Maxima d’Olanda, la figlia Alexia in mini: “Troppo magra”. È polemica sulla dieta della Principessa

Al banchetto per il cambio di trono la granduchessa Stéphanie ha ripreso l'abito della mattina, la regina Mathilde si è presentata in Armani Privé mentre Maxima d'Olanda ha rispolverato il diadema sfoggiato per la sua incoronazione. Elisabeth del Belgio invec - facebook.com Vai su Facebook

Il Prinsjesdag per la famiglia reale olandese è uno degli appuntamenti più eleganti della loro agenda. La principessa d'Orange ha lasciato tutti a bocca aperta con un abito con mantello mentre la regina Maxima ha rispolverato un vestito di 14 anni fa - X Vai su X

Maxima d’Olanda torna a indossare l’abito con cui aveva conquistato la Regina Elisabetta - Sempre sorridente e stilosa, Maxima d’Olanda è tornata ad indossare un abito fucsia con cui aveva conquistato la Regina Elisabetta nel 2018 ... Segnala dilei.it