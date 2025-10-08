Maxima d’Olanda torna a indossare l’abito con cui aveva conquistato la Regina Elisabetta

Dilei.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Maxima d’Olanda, Regina di stile e di riciclo. Nel tempo la sovrana non si è limitata a costruire un’immagine pubblica basata su protocollo, diplomazia e impegno sociale. In ogni sua apparizione ufficiale cerca di trasmettere anche un messaggio coerente e duraturo sul valore del riutilizzo degli indumenti. Una pratica che incarna con naturalezza ed eleganza. Attraverso scelte estetiche che ripropongono abiti iconici del suo guardaroba, la monarca dei Paesi Bassi si è affermata come icona della moda circolare: capi intrisi di storia, pezzi riciclati per nuove occasioni, outfit che rivisitano il loro fascino senza tempo. 🔗 Leggi su Dilei.it

maxima d8217olanda torna a indossare l8217abito con cui aveva conquistato la regina elisabetta

© Dilei.it - Maxima d’Olanda torna a indossare l’abito con cui aveva conquistato la Regina Elisabetta

In questa notizia si parla di: maxima - olanda

Maxima d’Olanda e il marito sotto accusa per le vacanze in Grecia

Maxima d’Olanda, vacanze rovinate: la figlia Caterina Amalia coinvolta in una grave truffa

Maxima d’Olanda, la figlia Alexia in mini: “Troppo magra”. È polemica sulla dieta della Principessa

maxima d8217olanda torna indossareMaxima d’Olanda torna a indossare l’abito con cui aveva conquistato la Regina Elisabetta - Sempre sorridente e stilosa, Maxima d’Olanda è tornata ad indossare un abito fucsia con cui aveva conquistato la Regina Elisabetta nel 2018 ... Segnala dilei.it

Cerca Video su questo argomento: Maxima D8217olanda Torna Indossare