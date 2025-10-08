Maxi truffa sui bonus edilizi | frode da 14 milioni nel Teramano indagato gruppo noto

Teramo - Scoperta dalla Guardia di Finanza una frode milionaria su Eco-bonus e Sisma-bonus: false fatture per lavori inesistenti e crediti ceduti a società collegate. Una truffa colossale ai danni dello Stato è stata smascherata dalla Guardia di Finanza di Teramo, al termine di una lunga e complessa indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Pescara. Gli investigatori hanno scoperto un articolato sistema fraudolento costruito attorno ai bonus edilizi, che avrebbe generato un danno erariale superiore ai 14 milioni di euro. Nel mirino degli inquirenti tre imprenditori e tre società riconducibili a un noto gruppo teramano operante nel settore delle costruzioni, che avrebbero approfittato indebitamente delle agevolazioni fiscali previste da misure come Eco-bonus, Sisma-bonus e Sisma-bonus acquisti. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

