Brescia, 8 ottobre 2025 – Sequestrata una maxi piantagione di cannabis nel Bresciano e tre persone arrestate. È il bilancio di un’operazione dei finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Brescia, coordinati dalla Procura distrettuale della Repubblica. La piantagione indoor. I servizi di appostamento e pedinamento eseguiti negli ultimi mesi dalle fiamme gialle bresciane hanno riguardato un capannone industriale a Poncarale con un un sistema avanzato di videosorveglianza perimetrale e i cui affacci erano abilmente oscurati. La struttura era dotata di un impianto tecnologico di aspirazione, condizionamento e illuminazione composto da circa 262 lampade alogene, che garantivano la crescita ottimale delle piante. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Maxi piantagione di cannabis sequestrata nel Bresciano: "Un valore di 800mila euro". Tre arresti