Arezzo, 8 ottobre 2025 – È tornato in libreria, in questi giorni, con il suo ultimo romanzo dal titolo: “DEVO SAPERE”, edito da Capponi Editore Ascoli Piceno, lo scrittore aretino Mauro Valenti. Questo è il suo sesto libro e il nostro autorearchitetto, pur avendo raccolto i suoi migliori riscontri positivi, da critica e pubblico, con i suoi due romanzi di impronta storica e, in parte, di intima narrazione personale, “Un nonno di otto anni” ( 2018 ) e “1943 nella notte di Roma” ( 2023 ) torna, come ha già fatto e bene in passato, a confrontarsi con un suo modo classico di narrare, che coniuga, all'interno di temi di attualità del nostro Paese e della nostra società, forti storie di passioni, di sentimenti e d'amore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Mauro Valenti, torna nella libreria Devo Sapere