Mauro Mattia Serra presenta Sotto i nostri occhi al foyer dello Zambra di Ortona

Chietitoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 15 ottobre alle ore 18:30 il foyer del cinema auditorium Zambra di Ortona ospiterà l'inaugurazione della mostra fotografica di Mauro Mattia Serra, dal titolo "Sotto i nostri occhi". La mostra fotografica, promossa da Unaltroteatro, precede l'apertura della stagione teatrale e  invita il. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

