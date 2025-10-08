I legali di Andrea Sempio sono al lavoro per elaborare una nuova strategia difensiva. Lo ha confermato l'avvocato Angela Taccia ai microfoni di Mattino Cinque, il programma condotto da Federica Panicucci, accennando al summit con il nuovo consulente, l'ex poliziotto ed esperto di Bpa (Bloodstain pattern analysis) Armando Palmegiani. “Io e il dottor Palmegiani ci siamo sentiti ripetutamente, poi abbiamo ritenuto opportuno vederci da vicino per approntare una nuova strategia difensiva, sia dal punto di vista tecnico-scientifico che per la parte relativa alle indagini tradizionali”, ha spiegato Taccia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Mattino Cinque, spunta Sempio. Il messaggio di Taccia a Lovati: "Ha capito..."