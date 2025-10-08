Mattino Cinque spunta Sempio Il messaggio di Taccia a Lovati | Ha capito

Iltempo.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I legali di Andrea Sempio sono al lavoro per elaborare una nuova strategia difensiva. Lo ha confermato l'avvocato Angela Taccia ai microfoni di Mattino Cinque, il programma condotto da Federica Panicucci, accennando al summit con il nuovo consulente, l'ex poliziotto ed esperto di Bpa (Bloodstain pattern analysis) Armando Palmegiani. “Io e il dottor Palmegiani ci siamo sentiti ripetutamente, poi abbiamo ritenuto opportuno vederci da vicino per approntare una nuova strategia difensiva, sia dal punto di vista tecnico-scientifico che per la parte relativa alle indagini tradizionali”, ha spiegato Taccia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

mattino cinque spunta sempio il messaggio di taccia a lovati ha capito

© Iltempo.it - Mattino Cinque, spunta Sempio. Il messaggio di Taccia a Lovati: "Ha capito..."

In questa notizia si parla di: mattino - cinque

Passaggio a livello in viale Leone XIII chiude per cinque giorni dalle 22 di sera alle 10 del mattino

Mediaset, Mattino Cinque riparte su Canale 5 con il duo Panicucci-Vecchi

Mattino Cinque per le ‘News’ e torna con Federica Panicucci e Francesco Vecchi

mattino cinque spunta sempioA Mattino Cinque spunta Sempio. Il messaggio di Taccia a Lovati: "Ha capito..." - I legali di Andrea Sempio sono al lavoro per elaborare una nuova strategia difensiva. Lo riporta iltempo.it

mattino cinque spunta sempioGarlasco, sequestrato un altro pc ad Andrea Sempio ma non solo: trovati un quaderno e ricevute di prelievi - Nell’ultima perquisizione a casa di Andrea Sempio trovati nuovi oggetti, tra cui un pc, appunti legati al caso e libri sul santuario della Bozzola ... Segnala virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Mattino Cinque Spunta Sempio