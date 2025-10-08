matthew perry nel memoir di ozzy osbourne rivelati gli incontri con gli alcolisti anonimi

L'interprete di Friends ha partecipato a diversi incontri degli alcolisti anonimi a casa della rockstar, scomparsa lo scorso luglio Ozzy Osbourne ha rivelato nella sua nuova autobiografia postuma, Last Rites, che conosceva personalmente Matthew Perry. Osbourne, morto il 22 luglio all'età di 76 anni, ha descritto cosa significa essere un tossicodipendente quando ha menzionato l'attore: "Essere un tossicodipendente è come portare con sé una bomba inesplosa che non si può mai mettere giù", ha scritto Osbourne, che ha parlato apertamente della sua lotta contro la dipendenza nel corso degli anni. "Prendete il ragazzo di Friends, Matthew Perry. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

