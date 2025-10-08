Matteo Salvini raddoppia a Livorno | il vicepremier torna dopo le contestazioni
LIVORNO – Il vicepremier Matteo Salvini, leader Lega, torna a Livorno venerdì 10 ottobre, dopo le contestazioni di martedì 7 ottobre per l’evento Lega a Palazzo Pancaldi con i ministri Giorgetti, Locatelli, Valditara. Evento blindatissimo anche via mare dalle forze dell’ordine. Specchio mare interdetto per Salvini a Livorno (Foto di Cinzia Gorla) Sarà quasi certamente la mattina di venerdì 10 ottobre, probabile location all’aperto. Viale Italia a Livorno blindato per Salvini (Foto di Cinzia Gorla) Forze dell’ordine al lavoro, per garantire tutte le misure di sicurezza per il ritorno del vicepremier Salvini, spiega il segretario provinciale Lega Carlo Ghiozzi. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
