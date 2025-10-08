Matteo Rizzo | Di mio padre dissi | non fatemelo più vedere Ma in gara ho cercato il suo sguardo

Matteo Rizzo torna sul ghiaccio più determinato che mai: dopo un anno segnato da un intervento all’anca punta il sogno di Milano-Cortina: “Ora voglio il podio olimpico, non è proibitivo”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Il pattinatore Matteo Rizzo: «L'Olimpiade? Mi sembra vicina e lontana insieme. Ho imparato dalle esperienze passate. Rubo segreti agli altri sport, anche ai piloti di F1»

Pattinaggio artistico: Matteo Rizzo e Daniel Grassl sul podio al Nepela Memorial

