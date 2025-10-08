Mattarella riceve le nazionali di volley | Siete stati formidabili

(Agenzia Vista) Roma, 08 ottobre 2025 "Siete state e siete stati formidabili, tutto il Paese vi ha seguito, e vi è riconoscente", così Mattarella ricevendo le nazionali maschile e femminile di volley dopo i successi mondiali. Quirinale Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Mattarella riceve le nazionali di volley: Siete stati formidabili

In questa notizia si parla di: mattarella - riceve

Mattarella riceve le azzurre del calcio dopo gli europei: “Ci avete reso orgogliosi, grazie per quello che avete dato all’Italia”

Mattarella riceve in Quirinale la nazionale della squadra di calcio femminile dopo gli europei – Il video

Mattarella riceve la Nazionale di calcio femminile. Girelli commossa

Mattarella riceve le Nazionali di volley: “Formidabili”. De Giorgi scherza: “Presidente, ha un mandato più lungo del mio” - - X Vai su X

#QUIRINALE | Mattarella riceve sei nuovi Ambasciatori [VIDEO] *** Quattro dei nuovi Capi Missione accreditati, a confermare una crescente presenza femminile in diplomazia, sono donne - facebook.com Vai su Facebook

Mattarella riceve le nazionali di volley: 'Siete stati formidabili' - Le nazionali maschili e femminili di volley, reduci dai successi mondiali, sono al Quirinale, ricevute dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Lo riporta ansa.it

Mattarella riceve le Nazionali di volley: “Formidabili”. De Giorgi scherza: “Presidente, ha un mandato più lungo del mio” - Le Nazionali Italiane di volley sono state ricevute al Quirinale dal Presidente Sergio Mattarella, che ha invitato gli azzurri a questo appuntamento ... Da oasport.it