AGI - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale le nazionali di pallavolo femminile maschile vincitrici dei rispettivi Campionati del Mondo. Nel corso dell'incontro sono intervenuti il Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Luciano Buonfiglio, il Presidente della Federazione Italiana Pallavolo, Giuseppe Manfredi, l'allenatore della Nazionale italiana femminile, Julio Velasco, l'allenatore della Nazionale italiana maschile, Ferdinando De Giorgi, il Capitano della squadra femminile, Anna Danesi, e il Vice Capitano della squadra maschile, Simone Anzani. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Mattarella riceve le Nazionali di Volley: "Siete state e siete stati formidabili"