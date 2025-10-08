Mattarella riceve le Nazionali di volley | Formidabili De Giorgi scherza | Presidente ha un mandato più lungo del mio
Le Nazionali Italiane di volley sono state ricevute al Quirinale dal Presidente Sergio Mattarella, che ha invitato gli azzurri a questo appuntamento istituzionale dopo la doppia vittoria ai Mondiali. Il Presidente della Repubblica ha rivolto il proprio ringraziamento alle due squadre: " Siete state e siete stati formidabili. Tutto il Paese vi ha seguito, e vi è riconoscente. Le finali sono state emozionanti. Ringrazio le due guide, Velasco e De Giorgi, e ammiro la loro serenità nel dare i consigli nei momenti più concitati, ai time out. Quello delle ragazze sembrava un percorso netto, invece semifinale e finale sono state sofferte per il livello delle avversarie.
