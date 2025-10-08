Mattarella riceve al Quirinale le nazionali di volley campioni del mondo | Formidabili

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale le nazionali di pallavolo femminile maschile vincitrici dei rispettivi Campionati del Mondo. Nel corso dell’incontro sono intervenuti il Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Luciano Buonfiglio, il Presidente della Federazione Italiana Pallavolo, Giuseppe Manfredi, l’allenatore della Nazionale. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Mattarella riceve al Quirinale le nazionali di volley campioni del mondo: “Formidabili”

Mattarella riceve le azzurre del calcio dopo gli europei: “Ci avete reso orgogliosi, grazie per quello che avete dato all’Italia”

Mattarella riceve in Quirinale la nazionale della squadra di calcio femminile dopo gli europei – Il video

Mattarella riceve la Nazionale di calcio femminile. Girelli commossa

