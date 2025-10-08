Mattarella promulga la legge sulla festa per San Francesco ma scrive alle Camere | Aspetti critici

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato una legge che istituisce la festa nazionale di San Francesco evidenziando però alcuni “ aspetti critici ” che ha segnalato ai presidenti delle camere Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana. Nella lettera, Mattarella sottolinea che i testi legislativi dovrebbero presentare “ contenuti chiari e inequivoci “. E invita quindi il Parlamento ad apportare correzioni e modifiche al testo. Gli aspetti critici riguardano innanzitutto il fatto che nella stessa data ci sia una solennità civile in onore di Santa Caterina da Siena e che dunque “la medesima giornata del 4 ottobre è qualificata sia festività nazionale, in onore di San Francesco d’Assisi, sia solennità civile, in onore di Santa Caterina da Siena”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

