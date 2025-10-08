Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la legge sulla festa nazionale di San Francesco rilevando alcuni aspetti critici che segnala ai presidenti delle camere La Russa e Fontana."Ho provveduto alla promulgazione della legge - pur se il suo testo presenta alcuni aspetti critici che avverto il dovere di segnalare - in considerazione del significato del provvedimento e della circostanza. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Mattarella promulga la legge sulla festa di San Francesco ma avverte: “Serve coordinare le norme con quella su Santa Caterina”