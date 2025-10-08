Mattarella promulga la legge sulla festa di San Francesco ma avverte | Serve coordinare le norme con quella su Santa Caterina
Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la legge sulla festa nazionale di San Francesco rilevando alcuni aspetti critici che segnala ai presidenti delle camere La Russa e Fontana."Ho provveduto alla promulgazione della legge - pur se il suo testo presenta alcuni aspetti critici che avverto il dovere di segnalare - in considerazione del significato del provvedimento e della circostanza. 🔗 Leggi su Feedpress.me
