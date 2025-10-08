Mattarella promulga la legge su San Francesco ma invia rilievi alle Camere | C’è anche Santa Caterina…

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha promulgato la legge che istituisce la festività nazionale di San Francesco, inviando una lettera ai presidenti del Senato, Ignazio La Russa, e della Camera, Lorenzo Fontana, per sottolineare la necessità di provvedere ad una serie di correttivi. “Discernere tra festività nazionale e solennità civile”. In particolare il Capo dello Stato rileva che ” la medesima giornata -il 4 ottobre- non può essere qualificata, al contempo, sia festività nazionale sia solennità civile, anche perché, tra l’altro, da tali qualificazioni il nostro ordinamento fa discendere effetti diversi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

