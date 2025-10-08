Mattarella promulga la legge istitutiva della festività del 4 ottobre e scrive al parlamento di correggerla | è fatta male San Francesco d' Assisi festa nazionale Il presidente della Repubblica | i testi legislativi presentino contenuti chiari e inequivoci
Di seguito un comunicato diffuso dalla presidenza della Repubblica: Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha promulgato il 08 ottobre 2025 la legge recante "Istituzione della festa nazionale di San Francesco d'Assisi", approvata dalla Camera dei Deputati il 23 settembre 2025 e dal Senato della Repubblica il 1 ottobre scorso, inviando al Presidente del Senato della Repubblica, Ignazio La Russa e al Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, la seguente lettera: «Mi è stata sottoposta per la promulgazione la legge recante "Istituzione della festa nazionale di San Francesco d'Assisi", approvata dalla Camera dei deputati il 23 settembre 2025 e dal Senato della Repubblica il 1° ottobre scorso.
