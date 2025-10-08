Mattarella ‘legge sulla Festa di san Francesco da correggere’

Imolaoggi.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente della Repubblica ha rilevato alcuni aspetti critici che segnala ai presidenti delle Camere, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

San Francesco festa nazionale, Mattarella promulga la legge ma scrive: «Aspetti critici per il 4 ottobre, c'è anche Santa Caterina»

