Mattarella ‘legge sulla Festa di san Francesco da correggere’
Il presidente della Repubblica ha rilevato alcuni aspetti critici che segnala ai presidenti delle Camere, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
San Francesco festa nazionale, Mattarella promulga la legge ma scrive: «Aspetti critici per il 4 ottobre, c'è anche Santa Caterina»
San Francesco, il 4 ottobre sarà festa nazionale. Mattarella promulga la legge, ma “bacchetta” il Parlamento: “Aspetti critici legati ad una duplice ricorrenza”
