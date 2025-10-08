Le nazionali italiane di pallavolo maschile e femminile, fresche dei successi mondiali, sono state ricevute dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale, che ha voluto rivolgere loro queste parole. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Mattarella, il messaggio all'Italvolley è toccante: "Siete formidabili"