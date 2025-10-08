Mattarella il messaggio all' Italvolley è toccante | Siete formidabili
Le nazionali italiane di pallavolo maschile e femminile, fresche dei successi mondiali, sono state ricevute dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale, che ha voluto rivolgere loro queste parole. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
