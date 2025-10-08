Mattarella commosso riceve le medaglie d'oro dell'Italia femminile e maschile di pallavolo | Formidabili

Fanpage.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Quirinale sono state accolte le due delegazioni di volley maschile e femminile reduci dai rispettivi Mondiali vinti. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è stato omaggiato con le medaglie e le maglie dei campioni e delle campionesse azzurre: "Formidabili, un orgoglio per tutti". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: mattarella - commosso

mattarella commosso riceve medaglieMattarella riceve le nazionali di volley: 'Siete stati formidabili' - Le nazionali maschili e femminili di volley, reduci dai successi mondiali, sono al Quirinale, ricevute dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Secondo ansa.it

mattarella commosso riceve medaglieMattarella commosso a azzurre e azzurri volley, "formidabili" - Tutto il Paese vi ha seguito, e vi è riconoscente": è un Mattarella commosso quello che ha ringraziato le nazionali di pallavolo, maschile e femminile, campioni ... Da ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Mattarella Commosso Riceve Medaglie