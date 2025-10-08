Mattarella a cerimonia Eni Award Descalzi | presidente ama ricerca

Roma, 8 ott. (askanews) – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sta presenziando al Quirinale alla cerimonia di premiazione della della diciassettesima edizione di Eni Award. Alla cerimonia partecipano il presidente del Consiglio di Amministrazione di Eni Giuseppe Zafarana e l’Amministratore Delegato di Eni Claudio Descalzi. “Anche quest’anno il presidente della Repubblica ci ospita a casa sua, ci fa un grande onore che denota l’amore del presidente per la ricerca e l’innovazione” ha detto Descalzi. Il premio Eni Award è evoluto negli anni con l’obiettivo di sviluppare un migliore utilizzo delle fonti energetiche, promuovere la scienza e la tecnologia applicate all’ambiente e valorizzare le nuove generazioni di ricercatori. 🔗 Leggi su Ildenaro.it