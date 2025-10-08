Mattarella a cerimonia Eni Award Descalzi | presidente ama ricerca
Roma, 8 ott. (askanews) – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sta presenziando al Quirinale alla cerimonia di premiazione della della diciassettesima edizione di Eni Award. Alla cerimonia partecipano il presidente del Consiglio di Amministrazione di Eni Giuseppe Zafarana e l’Amministratore Delegato di Eni Claudio Descalzi. “Anche quest’anno il presidente della Repubblica ci ospita a casa sua, ci fa un grande onore che denota l’amore del presidente per la ricerca e l’innovazione” ha detto Descalzi. Il premio Eni Award è evoluto negli anni con l’obiettivo di sviluppare un migliore utilizzo delle fonti energetiche, promuovere la scienza e la tecnologia applicate all’ambiente e valorizzare le nuove generazioni di ricercatori. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: mattarella - cerimonia
Mattarella alla cerimonia del Ventaglio: «Continua la postura aggressiva della Russia»
Sventagliate del Quirinale: l'intervento di Mattarella alla cerimonia del Ventaglio
Quirinale: Gaza, guerre, giustizia e informazione, il discorso di Mattarella a cerimonia Ventaglio
Verso #ANCI2025 Anche quest’anno il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, presenzierà alla cerimonia inaugurale della 42ª Assemblea Annuale ANCI “Insieme per il bene comune”, che si terrà dal 12 al 14 novembre 2025 a Bologna, presso - facebook.com Vai su Facebook
DIRETTA | Mattarella al Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica a Pavia. La cerimonia di inaugurazione del progetto di espansione della struttura #ANSA - X Vai su X
Mattarella a cerimonia Eni Award, Descalzi: presidente ama ricerca - (askanews) – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sta presenziando al Quirinale alla cerimonia di premiazione della della diciassettesima edizione di Eni Award. askanews.it scrive
Mattarella alla consegna dei premi Eni Award 2025 in diretta video - Per usufruire del servizio di domande e risposte de ilMedicoRisponde è necessario essere registrati al sito Corriere. Scrive video.corriere.it