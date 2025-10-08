Matt Dillon sarà il papà di Stallone in I Play Rocky

Il candidato all’Oscar Matt Dillon ( Crash ) è stato scelto per interpretare Frank Stallone Sr., padre di Sylvester Stallone, in I Play Rocky di Amazon MGM Studios, il film sul making of di Rocky diretto da Peter Farrelly, in cui Anthony Ippolito interpreta un giovane Sylvester. Immigrato negli Stati Uniti dall’Italia da adolescente, Stallone Sr. era un parrucchiere che nel corso della sua vita ha aperto una serie saloni di barbieri, centri e scuole di bellezza lungo la costa orientale. Come raccontato in Sly, il documentario Netflix del 2023, Stallone Sr. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

