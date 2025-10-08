Matt Dillon interpreta il papà di Stallone in I Play Rocky
Nuove interpretazioni e approfondimenti sul making of di Rocky. In un contesto cinematografico sempre più interessato alle storie vere e ai retroscena dei grandi successi, si distingue il progetto I Play Rocky, una produzione che ricostruisce la genesi del celebre film attraverso uno sguardo autentico sulla vita di Sylvester Stallone e delle persone che hanno contribuito alla sua ascesa. Tra i protagonisti principali, spicca l’attore Matt Dillon, chiamato a interpretare il padre di Stallone, Frank Stallone Sr., offrendo un ritratto intenso di una figura complessa e sfaccettata. il ruolo di matt dillon nel film sui retroscena di rocky. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: matt - dillon
Matt Dillon sarà il papà di Stallone in I Play Rocky
Tom Blyth attends the SSIFF premiere of “The Fence”. Starring also Matt Dillon, It follows a man who has arrived to a small town to demand the return of the dead body of his brother, killed in a mysterious work accident. #tomblyth #SSIFF #thefence - facebook.com Vai su Facebook
Matt Dillon - Presentato all'ultimo Festival di Cannes, l'ultimo film di Lars Von Trier con Matt Dillon, Uma Thurman e Bruno Ganz. Secondo mymovies.it
Matt Dillon/ “Finalmente siamo tornati a guardare film al cinema dopo il Covid-19” - Ospiti internazionali oggi a Domenica In: Mara Venier accoglie Matt Dillon, attore hollywoodiano classe 1964 celebre per aver preso parte a film di successo come i Giovani guerrieri, I ragazzi della ... Lo riporta ilsussidiario.net