Nuove interpretazioni e approfondimenti sul making of di Rocky. In un contesto cinematografico sempre più interessato alle storie vere e ai retroscena dei grandi successi, si distingue il progetto I Play Rocky, una produzione che ricostruisce la genesi del celebre film attraverso uno sguardo autentico sulla vita di Sylvester Stallone e delle persone che hanno contribuito alla sua ascesa. Tra i protagonisti principali, spicca l’attore Matt Dillon, chiamato a interpretare il padre di Stallone, Frank Stallone Sr., offrendo un ritratto intenso di una figura complessa e sfaccettata. il ruolo di matt dillon nel film sui retroscena di rocky. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Matt Dillon interpreta il papà di Stallone in I Play Rocky