matrimonio combinato in bangladesh confermati i domiciliari per i genitori

Rimini, 8 ottobre 2025 – Nessun alleggerimento della misura cautelare per la coppia accusata di aver imposto alla figlia un matrimonio combinato in Bangladesh. Il giudice per le indagini preliminari di Rimini ha respinto la richiesta avanzata dalla difesa – rappresentata dall’avvocato Valentina Vulpinari – confermando per entrambi i genitori, lei 42 anni e lui 55, la permanenza agli arresti domiciliari. Secondo il gip non ci sono, al momento, elementi tali da giustificare un allentamento del regime in vigore da settembre. La giovane al centro della vicenda è cresciuta a Rimini, dove era arrivata all’età di sette anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

