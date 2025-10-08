Matrimonio combinato in Bangladesh confermati i domiciliari per i genitori

Ilrestodelcarlino.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rimini, 8 ottobre 2025 – Nessun alleggerimento della misura cautelare per la coppia accusata di aver imposto alla figlia un matrimonio combinato in Bangladesh. Il giudice per le indagini preliminari di Rimini ha respinto la richiesta avanzata dalla difesa – rappresentata dall’avvocato Valentina Vulpinari – confermando per entrambi i genitori, lei 42 anni e lui 55, la permanenza agli arresti domiciliari. Secondo il gip non ci sono, al momento, elementi tali da giustificare un allentamento del regime in vigore da settembre. La giovane al centro della vicenda è cresciuta a Rimini, dove era arrivata all’età di sette anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

matrimonio combinato in bangladesh confermati i domiciliari per i genitori

© Ilrestodelcarlino.it - Matrimonio combinato in Bangladesh, confermati i domiciliari per i genitori

In questa notizia si parla di: matrimonio - combinato

Minacciata, drogata e costretta ad accettare un matrimonio combinato in Bangladesh: arrestati i genitori

Picchiano e drogano la figlia appena 18enne per costringerla a un matrimonio combinato: arrestati due coniugi

Rimini, 18enne costretta a matrimonio combinato: arrestati genitori violenti

matrimonio combinato bangladesh confermatiMatrimonio combinato in Bangladesh, confermati i domiciliari per i genitori - La giovane è cresciuta a Rimini: sarebbe stata costretta ad assumere medicinali per favorire una gravidanza. Secondo ilrestodelcarlino.it

Costrinsero la figlia a un matrimonio combinato, niente revoca dei domiciliari per i genitori - Rimangono ai domiciliari i coniugi del Bangladesh accusati di aver costretto la figlia a un matrimonio combinato nel loro Paese d’origine. Come scrive altarimini.it

Cerca Video su questo argomento: Matrimonio Combinato Bangladesh Confermati