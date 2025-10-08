Matrimonio combinato in Bangladesh confermati i domiciliari per i genitori
Rimini, 8 ottobre 2025 – Nessun alleggerimento della misura cautelare per la coppia accusata di aver imposto alla figlia un matrimonio combinato in Bangladesh. Il giudice per le indagini preliminari di Rimini ha respinto la richiesta avanzata dalla difesa – rappresentata dall’avvocato Valentina Vulpinari – confermando per entrambi i genitori, lei 42 anni e lui 55, la permanenza agli arresti domiciliari. Secondo il gip non ci sono, al momento, elementi tali da giustificare un allentamento del regime in vigore da settembre. La giovane al centro della vicenda è cresciuta a Rimini, dove era arrivata all’età di sette anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: matrimonio - combinato
Minacciata, drogata e costretta ad accettare un matrimonio combinato in Bangladesh: arrestati i genitori
Picchiano e drogano la figlia appena 18enne per costringerla a un matrimonio combinato: arrestati due coniugi
Rimini, 18enne costretta a matrimonio combinato: arrestati genitori violenti
L'ennesima vicenda di una ragazza costretta a un matrimonio combinato per motivi religiosi. Queste giovani donne vanno salvate da chi vuole imporre loro una vita senza libertà. - facebook.com Vai su Facebook
A Rimini l’incubo di una giovane donna di religione islamica è finito grazie all’intervento dei Carabinieri. Ingannata dai genitori e portata all’estero per un matrimonio combinato con un connazionale, è stata privata dei documenti, drogata, picchiata e minacciat - X Vai su X
Matrimonio combinato in Bangladesh, confermati i domiciliari per i genitori - La giovane è cresciuta a Rimini: sarebbe stata costretta ad assumere medicinali per favorire una gravidanza. Secondo ilrestodelcarlino.it
Costrinsero la figlia a un matrimonio combinato, niente revoca dei domiciliari per i genitori - Rimangono ai domiciliari i coniugi del Bangladesh accusati di aver costretto la figlia a un matrimonio combinato nel loro Paese d’origine. Come scrive altarimini.it