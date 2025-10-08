Milano, 8 ottobre 2025 – Ebbene sì, “Succederà, esiste una data”. Il matrimonio tra Aurora Ramazzotti (figlia di Eros e Michelle Hunziker) e Goffredo Cerza sarà sabato 4 luglio 2026. Negli scorsi mesi era stata la stessa futura sposa a spiegare che le nozze, dopo la romantica proposta a Londra nell’autunno del 2024, si sarebbero svolte non quest’anno, ma quello successivo, il 2026, per l’appunto. Da fino ad ora non era trapelata la data ufficiale di uno dei matrimoni più attesi. A svelare quale sarà il giorno del fatidico sì è stata la stessa Aurora, conduttrice e content creator digitale, attraverso il suo profilo Instagram. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Matrimonio Aurora Ramazzotti: il 4 luglio le nozze con Goffredo. La location? Ne abbiamo girate 20