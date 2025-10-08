Matrimonio al capolinea per una delle coppie vip d’Italia | il gossip sulla crisi
Un gesto apparentemente banale, ma sufficiente a scatenare il gossip: il vip italiano e la moglie avrebbero smesso di seguirsi su Instagram. Un dettaglio minimo, certo, ma che nel mondo dei social assume spesso il valore di un segnale. E così, in poche ore, il web ha iniziato a interrogarsi sullo stato della coppia, ipotizzando una possibile crisi tra lui e l’avvocatessa romana che gli è accanto da diversi anni. Lui, oggi alla guida della Nazionale dell’Arabia Saudita, ha dedicato tutta la sua vita al calcio, prima come calciatore e poi come allenatore. Nonostante una carriera impegnativa e piena di successi, ha sempre cercato di preservare la sua sfera privata. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
In questa notizia si parla di: matrimonio - capolinea
