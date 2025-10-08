Matrimonio a Prima Vista 15 anticipazioni settima puntata

© US Warner Bros. Discovery Non basta la reunion a rasserenare i rapporti in bilico tra due delle tre coppie della quindicesima edizione di Matrimonio a Prima Vita. Nel settimo episodio del docu-reality, in onda su Real Time in prima serata mercoledì 15 ottobre 2025, i sei protagonisti si incontrano per la prima volta e si confrontano sull’esperimento. Mentre tutto scorre liscio tra Roberta Murano e Luca Merlo, lo stesso non si può dire per Roberta Bordonaro e Dario Del Vecchio, sempre più distanti. Tuttavia, ancora una volta, ad avere i contrasti più forti sono Matteo Conca e Melissa Cicciari. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

