Matrimonio a Prima Vista 15 anticipazioni settima puntata mercoledì 15 ottobre 2025 | reunion ad alta tensione per Melissa e Matteo crisi per Dario e Roberta
La settima puntata di Matrimonio a Prima Vista 15 — in onda su Real Time mercoledì 15 ottobre 2025 in prima serata — riunisce per la prima volta le tre coppie. La reunion accende vecchie ruggini e nuovi equilibri: se Roberta Murano e Luca Merlo proseguono spediti, Dario Del Vecchio e Roberta Bordonaro sembrano arrivati al capolinea. Ma i momenti più duri sono, ancora una volta, quelli tra Melissa Cicciari e Matteo Conca. Indice. Matrimonio A Prima Vista 15 anticipazioni settima puntata – Dario contrariato dal modo di fare di Roberta. Roberta mostra a Luca la casa in costruzione: il sogno prende forma. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
