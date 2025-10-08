Matrimoni e Unioni Civili Ostuni si espande | due nuove masserie nell' elenco delle location E cambiano le tariffe

Il Comune di Ostuni ha approvato due delibere che intervengono sull?organizzazione dei matrimoni civili e delle unioni civili, introducendo nuove sedi convenzionate e aggiornando le tariffe. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Matrimoni e Unioni Civili, Ostuni si espande: due nuove masserie nell'elenco delle location. E cambiano le tariffe

In questa notizia si parla di: matrimoni - unioni

Matrimoni e unioni civili a Fiumicino, più spazi per dire sì

Cascina, avviso per cercare strutture per ospitare matrimoni e unioni civili

Matrimoni e unioni civili celebrati lontani dal Comune, siglato un accordo con il Grecale

https://www.wltv.it/siracusa-apre-cinque-nuovi-luoghi-di-pregio-per-matrimoni-e-unioni-civili/ - facebook.com Vai su Facebook

La crisi dei matrimoni (e delle unioni civili) ci racconta che le pressioni sociali non funzionano più - Non è economico, ma culturale: l’emancipazione ha liberato tutti da un obbligo sociale ormai superato. Segnala alfemminile.com

Matrimoni civili e nuove location: 62 in tre mesi. «Puglia scelta da turisti stranieri» - Ora si fa a gara per arrivare primi nei luoghi più esclusivi, quelli con vista mare mozzafiato o di pregio architettonico. Da quotidianodipuglia.it