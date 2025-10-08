Matrimoni e Unioni Civili Ostuni si espande | due nuove masserie nell' elenco delle location E cambiano le tariffe

Quotidianodipuglia.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Ostuni ha approvato due delibere che intervengono sull?organizzazione dei matrimoni civili e delle unioni civili, introducendo nuove sedi convenzionate e aggiornando le tariffe. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

matrimoni e unioni civili ostuni si espande due nuove masserie nell elenco delle location e cambiano le tariffe

© Quotidianodipuglia.it - Matrimoni e Unioni Civili, Ostuni si espande: due nuove masserie nell'elenco delle location. E cambiano le tariffe

In questa notizia si parla di: matrimoni - unioni

