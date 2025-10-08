Matricola day 2025 Vetrina per le associazioni | Cosa c’è oltre i corsi

Una giornata molto importante per le matricole dell’ Università degli studi di Siena, e per tutti i ragazzi che fanno parte della varie associazioni studentesche. Il ’ Matricola day 2025 ’ infatti si è tenuto ieri 7 novembre al Rettorato in via Banchi di Sotto, alla presenza di tutte le associazioni dell’Università di Siena. Abbiamo interpellato alcuni studenti per capire il loro stato d’animo. "Un giorno importante per far capire ai giovani che hanno scelto di venire a studiare a Siena, che l’Università è fatta di tante associazioni che migliorano la qualità delle relazioni - afferma Elisa Marretti presidente del consiglio studentesco - l’Università è sia un luogo dove uno studente sceglie il proprio futuro, ma anche socialità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

