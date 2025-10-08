Matri | Quello che si chiede a Leao è l’atteggiamento giusto

Pianetamilan.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alessandro Matri, ex attaccante del Milan, ha parlato di Rafael Leao nel corso di 4-2-3-1 Break, la nuova trasmissione di 'DAZN'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

matri quello che si chiede a leao 232 l8217atteggiamento giusto

© Pianetamilan.it - Matri: “Quello che si chiede a Leao è l’atteggiamento giusto”

In questa notizia si parla di: matri - chiede

Alessandro Matri: 'Da bambino mi identificavo in Mark Lenders. Mi aspetto un grande Leao con Allegri. Conte, Gasperini e l'Inter...' - L'intervista - Alessandro Matri: 'Da bambino mi identificavo in Mark Lenders. Si legge su affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Matri Chiede Leao 232