Matinèè al Circolo | cinque concerti con aperitivo

Tornano i Matinèe al Circolo i concerti e l’aperitivo organizzati dal Circolo Cittadino “Sante Palumbo” e dall’Associazione di Promozione Sociale “I Giovani Filarmonici Pontini”, con il patrocinio della Provincia e del Comune di Latina.Dal 12 ottobre al 14 dicembre saranno ben cinque gli. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

