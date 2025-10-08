Matcha mania la cerimonia del tè giapponese fa bene ed è di tendenza

Il tè matcha diventa sempre più popolare, anche in Italia. A dirlo sono i dati della sua diffusione e il numero di locali che ormai propongono nei propri menù anche la tradizionale bevanda giapponese ottenuta con la singolare polvere verde. Oltre alle proprietà disintossicanti e antiossidanti, però, il tè matcha conquista anche per i rituali che spesso ne accompagnano la degustazione. Cos’è il tè matcha. Il tè matcha è infatti un tè verde in polvere, realizzato solo con foglie di qualità pregiata, chiamate tencha, che crescono all’ombra. Questo permette di aumentare la quantità di clorofilla (responsabile anche della sua colorazione verde intensa) e il quantitativo di amminoacidi, che rendono così unico il sapore del té verde matcha (il cosiddetto umami ) Nonostante l’origine sia ricondotta all’ antica Cina, quando sarebbe stato introdotto come bevanda nel nono secolo, è stato soltanto con l’impiego da parte dei monaci buddisti giapponesi che se ne sono scoperte le proprietà benefiche e la coltivazione è cresciuta, diffondendosi. 🔗 Leggi su Dilei.it

