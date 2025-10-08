Masters of the Universe | un concept art rivela la Snake Mountain

All’evento Brand Licensing Europe i dirigenti di Amazon MGM e Mattel Greg Coleman e Ruth Henriquez hanno promosso il prossimo revival del franchise Masters of the Universe. Ai partecipanti è stato mostrato un concept art della Snake Mountain ( lo si può vedere qui ), la dimora del malvagio Skeletor. Il design rimane fedele ai numerosi cartoni animati e fumetti in cui è apparso nel corso degli anni, confermando che, nonostante alcune parti del film siano ambientate sulla Terra, i fan possono comunque aspettarsi una rappresentazione fedele di Eternia. 🔗 Leggi su Cinefilos.it