Masters of the Universe | un concept art rivela la Snake Mountain
All’evento Brand Licensing Europe i dirigenti di Amazon MGM e Mattel Greg Coleman e Ruth Henriquez hanno promosso il prossimo revival del franchise Masters of the Universe. Ai partecipanti è stato mostrato un concept art della Snake Mountain ( lo si può vedere qui ), la dimora del malvagio Skeletor. Il design rimane fedele ai numerosi cartoni animati e fumetti in cui è apparso nel corso degli anni, confermando che, nonostante alcune parti del film siano ambientate sulla Terra, i fan possono comunque aspettarsi una rappresentazione fedele di Eternia. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
In questa notizia si parla di: masters - universe
Masters of the Universe: presentato il logo ufficiale
Masters of the universe: svelato il logo ufficiale
Masters of the Universe: Al Comic-Con mostrate le armi iconiche di He-Man e Skeletor!
? *Masters of the Universe*: svelata la descrizione del primo trailer dell’attesissimo film che riporta in vita He-Man e il suo universo epico. Leggi tutti i dettagli nell’articolo. #MastersOfTheUniverse #HeMan #Cinema #Trailer - facebook.com Vai su Facebook
Masters of the Universe: un concept art rivela la Snake Mountain - Svelato al Brand Licensing Europe il concept art della Snake Mountain nel film Masters of the Universe di Amazon MGM. Da cinefilos.it
Masters of the Universe: prima occhiata alla Cittadella del Serpente di Skeletor nel film Amazon - Da un leak è emersa una delle prime versioni del luogo dove dimora il villain della storia che verrà adattata in un film live- Lo riporta movieplayer.it