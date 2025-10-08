Masters of the Universe | prima occhiata alla Cittadella del Serpente di Skeletor nel film Amazon
Da un leak è emersa una delle prime versioni del luogo dove dimora il villain della storia che verrà adattata in un film live-action in uscita nel 2026 I dirigenti di Amazon MGM e Mattel Greg Coleman e Ruth Henriquez erano presenti all'evento Brand Licensing Europe per promuovere il prossimo revival del franchise Masters of the Universe. Il concept art della Cittadella del Serpente, dimora del malvagio Skeletor, è stato mostrato ai partecipanti. Il design appare fedele ai numerosi cartoni animati e fumetti in cui è apparso nel corso degli anni, confermando che, nonostante alcune parti del film saranno ambientate sulla Terra, i fan potranno comunque aspettarsi una rappresentazione fedele di Eternia. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
