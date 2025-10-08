Masters of the Universe | prima occhiata alla Cittadella del Serpente di Skeletor nel film Amazon

Movieplayer.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da un leak è emersa una delle prime versioni del luogo dove dimora il villain della storia che verrà adattata in un film live-action in uscita nel 2026 I dirigenti di Amazon MGM e Mattel Greg Coleman e Ruth Henriquez erano presenti all'evento Brand Licensing Europe per promuovere il prossimo revival del franchise Masters of the Universe. Il concept art della Cittadella del Serpente, dimora del malvagio Skeletor, è stato mostrato ai partecipanti. Il design appare fedele ai numerosi cartoni animati e fumetti in cui è apparso nel corso degli anni, confermando che, nonostante alcune parti del film saranno ambientate sulla Terra, i fan potranno comunque aspettarsi una rappresentazione fedele di Eternia. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

masters of the universe prima occhiata alla cittadella del serpente di skeletor nel film amazon

© Movieplayer.it - Masters of the Universe: prima occhiata alla Cittadella del Serpente di Skeletor nel film Amazon

In questa notizia si parla di: masters - universe

Masters of the Universe: presentato il logo ufficiale

Masters of the universe: svelato il logo ufficiale

Masters of the Universe: Al Comic-Con mostrate le armi iconiche di He-Man e Skeletor!

masters of the universeMasters of the Universe: prima occhiata alla Cittadella del Serpente di Skeletor nel film Amazon - Da un leak è emersa una delle prime versioni del luogo dove dimora il villain della storia che verrà adattata in un film live- Riporta movieplayer.it

masters of the universeMasters of the Universe: la descrizione del primo trailer - action Masters of the Universe si sono concluse all'inizio di quest'anno e sono ora in fase di post- Come scrive cinefilos.it

Cerca Video su questo argomento: Masters Of The Universe