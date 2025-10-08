Massimo Lovati | Le parole a Fabrizio Corona? Mi ha fatto bere e mi ha tradito Mi ha proposto di fare un film su Jerry la Rana

Scoppia il caso Massimo Lovati. L'avvocato di Andrea Sempio, indagato dalla Procura di Pavia nell'indagine per l'omicidio di Chiara Poggi, finisce nel mirino dell'ordine degli. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Massimo Lovati: «Le parole a Fabrizio Corona? Mi ha fatto bere e mi ha tradito. Mi ha proposto di fare un film su Jerry la Rana»

In questa notizia si parla di: massimo - lovati

Garlasco, Massimo Lovati si gioca il jolly: "Quei soldi per le marche da bollo"

Delitto di Garlasco, la teoria di Massimo Lovati sulla morte di Chiara Poggi e il mistero di Vigevano

Garlasco, l'avvocato Massimo Lovati torna sul mistero di Vigevano: "Non escludo di essermi sbagliato"

Massimo Lovati scarica su Corona: "Quando mi ha intervistato ero ubriaco" - X Vai su X

Non solo Garlasco. In una surreale intervista a Fabrizio Corona nel suo show "Falsissimo", l'avvocato Massimo Lovati (legale di Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi), tira in ballo presunte massonerie dietro il delitto e si - facebook.com Vai su Facebook

Massimo Lovati: «Le parole a Fabrizio Corona? Mi ha fatto bere e mi ha tradito. Mi ha proposto di fare un film su Jerry la Rana» - L'avvocato di Andrea Sempio, indagato dalla Procura di Pavia nell'indagine per l'omicidio di Chiara Poggi, finisce nel mirino dell'ordine ... Come scrive msn.com

Garlasco, Massimo Lovati nella bufera se la prende con Fabrizio Corona: "Mi ha tradito, avevo bevuto" - Massimo Lovati nel mirino della Procura e dell'Ordine degli avvocati di Pavia dopo le dichiarazioni rilasciate a Fabrizio Corona ... Si legge su virgilio.it