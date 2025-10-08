Massimo Lovati | Le parole a Fabrizio Corona? Mi ha fatto bere e mi ha tradito Mi ha detto che avremmo fatto un film io sarei stato Gerry La Rana

Scoppia il caso Massimo Lovati. L'avvocato di Andrea Sempio, l'uomo indagato dalla Procura di Pavia nell'indagine per l'omicidio di Chiara Poggi, finisce nel mirino. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Massimo Lovati: «Le parole a Fabrizio Corona? Mi ha fatto bere e mi ha tradito. Mi ha detto che avremmo fatto un film, io sarei stato Gerry La Rana»

In questa notizia si parla di: massimo - lovati

Garlasco, Massimo Lovati si gioca il jolly: "Quei soldi per le marche da bollo"

Delitto di Garlasco, la teoria di Massimo Lovati sulla morte di Chiara Poggi e il mistero di Vigevano

Garlasco, l'avvocato Massimo Lovati torna sul mistero di Vigevano: "Non escludo di essermi sbagliato"

Non solo Garlasco. In una surreale intervista a Fabrizio Corona nel suo show "Falsissimo", l'avvocato Massimo Lovati (legale di Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi), tira in ballo presunte massonerie dietro il delitto e si - facebook.com Vai su Facebook

Delitto Garlasco, Pino Rinaldi su Massimo Lovati (avvocato di Sempio): "Ho paura a parlare...". #ignotox - X Vai su X

Massimo Lovati: «Le parole a Fabrizio Corona? Mi ha fatto bere e mi ha tradito. Mi ha detto che avremmo fatto un film, io sarei stato Gerry La Rana» - L'avvocato di Andrea Sempio, l'uomo indagato dalla Procura di Pavia nell'indagine per l'omicidio di Chiara Poggi, finisce nel mirino ... Scrive msn.com

Massimo Lovati: «Le parole a Fabrizio Corona? Mi ha fatto bere e mi ha tradito. Mi ha proposto di fare un film su Jerry la Rana» - L'avvocato di Andrea Sempio, indagato dalla Procura di Pavia nell'indagine per l'omicidio di Chiara Poggi, finisce nel mirino dell'ordine ... Riporta msn.com