Massimo Lovati | Le parole a Fabrizio Corona? Mi ha fatto bere e mi ha tradito Mi ha detto che avremmo fatto un film io sarei stato Gerry La Rana

Ilmessaggero.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scoppia il caso Massimo Lovati. L'avvocato di Andrea Sempio, l'uomo indagato dalla Procura di Pavia nell'indagine per l'omicidio di Chiara Poggi, finisce nel mirino. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

massimo lovati le parole a fabrizio corona mi ha fatto bere e mi ha tradito mi ha detto che avremmo fatto un film io sarei stato gerry la rana

© Ilmessaggero.it - Massimo Lovati: «Le parole a Fabrizio Corona? Mi ha fatto bere e mi ha tradito. Mi ha detto che avremmo fatto un film, io sarei stato Gerry La Rana»

In questa notizia si parla di: massimo - lovati

Garlasco, Massimo Lovati si gioca il jolly: "Quei soldi per le marche da bollo"

Delitto di Garlasco, la teoria di Massimo Lovati sulla morte di Chiara Poggi e il mistero di Vigevano

Garlasco, l'avvocato Massimo Lovati torna sul mistero di Vigevano: "Non escludo di essermi sbagliato"

massimo lovati parole fabrizioMassimo Lovati: «Le parole a Fabrizio Corona? Mi ha fatto bere e mi ha tradito. Mi ha detto che avremmo fatto un film, io sarei stato Gerry La Rana» - L'avvocato di Andrea Sempio, l'uomo indagato dalla Procura di Pavia nell'indagine per l'omicidio di Chiara Poggi, finisce nel mirino ... Scrive msn.com

massimo lovati parole fabrizioMassimo Lovati: «Le parole a Fabrizio Corona? Mi ha fatto bere e mi ha tradito. Mi ha proposto di fare un film su Jerry la Rana» - L'avvocato di Andrea Sempio, indagato dalla Procura di Pavia nell'indagine per l'omicidio di Chiara Poggi, finisce nel mirino dell'ordine ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Massimo Lovati Parole Fabrizio