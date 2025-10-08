Massimo Giannini ci riprova con un talk sul Nove | Fazio e Littizzetto ospiti per la sfida a distanza con Labate su Rete4
A quasi dieci anni di distanza dalla conduzione di Ballarò, l'opinionista ed ex direttore de La Stampa, riparte con uno spazio tutto suo sul Nove. Si chiama Circo Massimo e riprende il nome della trasmissione radiofonica già condotta a Radio Capital. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: massimo - giannini
Massimo Giannini presenta il suo nuovo libro alla presenza del presidente della Regione Michele De Pascale
Massimo Giannini, una balla ogni tre righe: l'articolo-record
Giannini porta il suo Circo Massimo sul Nove
"La pace, in quell'area di mondo, non è un evento come lo hanno rappresentato Trump e Netanyahu. E' un processo, quindi è lento" Massimo Giannini a #CTCF sulla situazione tra Israele e Palestina - X Vai su X
Questa sera, tra gli ospiti di Giovanni Floris a #DiMartedì ci saranno: Massimo Giannini Francesca Albanese Walter Veltroni Matteo Renzi Silvia Ronchey Massimo Cacciari Elisabetta Piccolotti Edward Luttwak Elsa Fornero Dario Nardella Francesco Storace R - facebook.com Vai su Facebook
Massimo Giannini ci riprova con un talk sul Nove: Fazio e Littizzetto ospiti per la sfida a distanza con Labate su Rete4 - A quasi dieci anni di distanza dalla conduzione di Ballarò, l'opinionista ed ex direttore de La Stampa, riparte con uno spazio tutto suo sul Nove ... Scrive fanpage.it
Circo Massimo, su NOVE arriva il nuovo talk show con Massimo Giannini: ospite dell’esordio Fabio Fazio - Nel corso del primo appuntamento, il conduttore accoglie in studio Fabio Fazio e Luciana Littizzetto. Riporta maridacaterini.it