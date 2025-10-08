Massimo Giannini ci riprova con un talk sul Nove | Fazio e Littizzetto ospiti per la sfida a distanza con Labate su Rete4

A quasi dieci anni di distanza dalla conduzione di Ballarò, l'opinionista ed ex direttore de La Stampa, riparte con uno spazio tutto suo sul Nove. Si chiama Circo Massimo e riprende il nome della trasmissione radiofonica già condotta a Radio Capital. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Massimo Giannini presenta il suo nuovo libro alla presenza del presidente della Regione Michele De Pascale

Massimo Giannini, una balla ogni tre righe: l'articolo-record

Giannini porta il suo Circo Massimo sul Nove

