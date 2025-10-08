Massimo Giannini chi sono la moglie Antonella e i figli Valerio e Flavia

Metropolitanmagazine.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Massimo Giannini è  sposato  con  Antonella, donna molto  riservata, con cui condivide la sua vita praticamente da sempre. I due si sono  conosciuti  poco più che  adolescenti  e da allora non si sono mai lasciati, così come ha fatto intuire in un passaggio struggente della sua  rubrica  su  D di Repubblica, in cui faceva un resoconto della sua vita a inizio 2025:  “Posso abbracciare mia moglie, come faccio da un giovedì di maggio del ’79”. Giannini e sua moglie hanno avuto anche  due   figli, il primogenito  Valerio, e  Flavia, la seconda nata in famiglia. Anche di loro non si hanno molte informazioni ma, sempre sul giornale, si legge:  “Io di anni ne sto per compiere 63  –  spiega  Giannini, riferendosi al suo  bilancio  di inizio anno, e prendendo spunto dai  buoni propositi  di  Paul   Auster  -. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

massimo giannini chi sono la moglie antonella e i figli valerio e flavia

© Metropolitanmagazine.it - Massimo Giannini, chi sono la moglie Antonella e i figli Valerio e Flavia

In questa notizia si parla di: massimo - giannini

Massimo Giannini presenta il suo nuovo libro alla presenza del presidente della Regione Michele De Pascale

Massimo Giannini, una balla ogni tre righe: l'articolo-record

Giannini porta il suo Circo Massimo sul Nove

massimo giannini sono moglieMassimo Giannini - Ecco tutto ciò che c’è da sapere sulla vita privata e sulla carriera del noto giornalista, scrittore e conduttore di ‘Circo Massimo’: biografia e progetti. Lo riporta libero.it

Cerca Video su questo argomento: Massimo Giannini Sono Moglie