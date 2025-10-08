Massimo Giannini è sposato con Antonella, donna molto riservata, con cui condivide la sua vita praticamente da sempre. I due si sono conosciuti poco più che adolescenti e da allora non si sono mai lasciati, così come ha fatto intuire in un passaggio struggente della sua rubrica su D di Repubblica, in cui faceva un resoconto della sua vita a inizio 2025: “Posso abbracciare mia moglie, come faccio da un giovedì di maggio del ’79”. Giannini e sua moglie hanno avuto anche due figli, il primogenito Valerio, e Flavia, la seconda nata in famiglia. Anche di loro non si hanno molte informazioni ma, sempre sul giornale, si legge: “Io di anni ne sto per compiere 63 – spiega Giannini, riferendosi al suo bilancio di inizio anno, e prendendo spunto dai buoni propositi di Paul Auster -. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Massimo Giannini, chi sono la moglie Antonella e i figli Valerio e Flavia