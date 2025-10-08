massa lubrense viaggio tra olii e provolone del monaco

Tempo di lettura: 2 minuti Sarà un pomeriggio dedicato ai sapori e all’identità di un territorio quello in programma sabato prossimo al Chiostro di Marina della Lobra, a Massa Lubrense, dove dalle 17 si terrà l’evento “Eccellenze del Territorio – Olio e Provolone del Monaco D.O.P.” promosso da Azione in Comune e dedicato alla valorizzazione dei prodotti simbolo di Massa Lubrense. L’iniziativa, aperta al pubblico, nasce con l’obiettivo di far conoscere da vicino i due pilastri dell’enogastronomia locale – l’olio extravergine d’oliva D.O.P. e il Provolone del Monaco D.O.P. attraverso testimonianze, approfondimenti tecnici e degustazioni guidate. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

