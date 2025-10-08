Massa Lubrense viaggio tra olii e provolone del Monaco
Tempo di lettura: 2 minuti Sarà un pomeriggio dedicato ai sapori e all’identità di un territorio quello in programma sabato prossimo al Chiostro di Marina della Lobra, a Massa Lubrense, dove dalle 17 si terrà l’evento “Eccellenze del Territorio – Olio e Provolone del Monaco D.O.P.” promosso da Azione in Comune e dedicato alla valorizzazione dei prodotti simbolo di Massa Lubrense. L’iniziativa, aperta al pubblico, nasce con l’obiettivo di far conoscere da vicino i due pilastri dell’enogastronomia locale – l’olio extravergine d’oliva D.O.P. e il Provolone del Monaco D.O.P. attraverso testimonianze, approfondimenti tecnici e degustazioni guidate. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Massa Lubrense, precipita da 6 metri di altezza mentre monta climatizzatore: morto 58enne
Scivola e precipita per 6 metri, morto un operaio di 58 anni a Massa Lubrense
“IL DESERTO”: NUOVA PUBBLICAZIONE Il Centro Ricerche e Studi Lubrensi dell’Archeoclub ha provveduto alla ristampa di “Ricordi del Deserto di Massa Lubrense – 1884“ del Padre Raffaele Cirillo. La Collana ‘Studi Lubrensi’ si arricchisce, così, di una nuo - facebook.com Vai su Facebook
Da Massa Lubrense a Capri e Ischia: il viaggio della Foca monaca nel Golfo di Napoli - Quattro avvistamenti in poche settimane: la foca monaca è ricomparsa nel Golfo di Napoli il 25 aprile a Massa Lubrense, nell'Amp Punta Campanella; il primo e 10 maggio a Capri, il 12 nel Regno di ... corriere.it scrive
Massa Lubrense, tre tartarughe marine liberate nella Riserva di Punta Campanella - Rilasciate martedì mattina a Puolo, Massa Lubrense, un maschio adulto e due femmine di tartaruga marina, di cui una già con le uova e pronta a nidificare tra qualche settimana. Lo riporta corriere.it