Maschere da anziani e taglierini in mano | smantellata la banda dei finti nonni
BERGAMO – Indossavano maschere che, apparentemente, li trasformavano in anziani, ma nelle mani brandivano taglierini. Un travestimento macabro e una tecnica criminale meticolosa, smantellata dai carabinieri della Compagnia di Bergamo, che hanno arrestato due presunti autori di una serie di colpi tra Lombardia e Veneto, che agivano Nel bresciano, bergamasco, e veronese e che la prima volta sono stati fermati a Sirmione sul lago di Garda, senza però poterli arrestare perché non in flagranza di reato. Con loro avevano però le maschere e i taglierini, che li hanno resi riconoscibili. Ora grazie al lavoro dei carabinieri sono in carcere a Bergamo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
