Marty Supreme | le prime reazioni elogiano l’interpretazione di Timothée Chalamet

Marty Supreme

8 ott 2025

Il 2026 sarà l’anno in cui Timothée Chalamet vincerà finalmente un Oscar? Il nuovo progetto del due volte candidato al premio, la commedia sportiva liberamente ispirata a fatti reali Marty Supreme, sta infatti suscitando grande interesse dopo la sua anteprima mondiale al New York Film Festival. Diretto da Josh Safdie e interpretato anche da Gwyneth Paltrow, Odessa A’zion e Kevin O’Leary, Marty Supreme segue il percorso verso la grandezza del giocatore di ping pong americano Marty Mauser. Le prime reazioni al film sono dunque state per lo più positive, concentrandosi su ciò che la performance di Chalamet significherà in vista della stagione dei premi. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

