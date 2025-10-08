Martina De Ioannon vicina all'ex Carlo Marini | lei risponde e lancia indizi sulla vicinanza a Gianmarco Steri

Martina De Iaonnon è ancora al centro del gossip dopo la rottura da Ciro Solimeno. Negli ultimi giorni si sarebbe avvicinata a Gianmarco Steri, conosciuto a Uomini e Donne, e alcuni indizi sui social hanno incuriosito i fan. Nel frattempo, ha risposto al rumors sul ritorno di fiamma con l'ex Carlo Marini: "Capisco la confusione, ma no". 🔗 Leggi su Fanpage.it

