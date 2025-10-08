Martin Aprilia tradita | sbarca in Red Bull è tutto vero

Dopo la caduta che lo ha rimesso fuori dai giochi, Jorge Martin si sposta verso la concorrenza. Lo hanno visto con Red Bull. Non è stato proprio l’anno che Jorge Martin, ormai ex campione in carica visto che il suo titolo lo ha strappato Marc Márquez in Ducati, sognava di disputare in pista in MotoGP. L’atleta spagnolo ha avuto forse la peggiore annata della sua vita, vedendo il suo corpo spinto al limite, il compagno di squadra Marco Bezzecchi performare così bene da far dubitare alcuni esperti che Martinator possa essere di nuovo il pilota titolare della squadra e, soprattutto, non potendo difendere il titolo attivamente. 🔗 Leggi su Sportface.it