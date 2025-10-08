Martin Aprilia tradita | sbarca in Red Bull è tutto vero
Dopo la caduta che lo ha rimesso fuori dai giochi, Jorge Martin si sposta verso la concorrenza. Lo hanno visto con Red Bull. Non è stato proprio l’anno che Jorge Martin, ormai ex campione in carica visto che il suo titolo lo ha strappato Marc Márquez in Ducati, sognava di disputare in pista in MotoGP. L’atleta spagnolo ha avuto forse la peggiore annata della sua vita, vedendo il suo corpo spinto al limite, il compagno di squadra Marco Bezzecchi performare così bene da far dubitare alcuni esperti che Martinator possa essere di nuovo il pilota titolare della squadra e, soprattutto, non potendo difendere il titolo attivamente. 🔗 Leggi su Sportface.it
In questa notizia si parla di: martin - aprilia
MotoGP, Bezzecchi-Martin in Aprilia come Dovizioso-Lorenzo in Ducati? Quando il comprimario ruba la scena alla star annunciata…
MotoGP, Jorge Martin: “Felice di essere tornato. Con Aprilia tutto risolto, rimarrò anche nel 2026”
Jorge Martin scioglie i dubbi "In Aprilia anche nel 2026"
APRILIA, IL TEAM MANAGER BONORA: “MARTIN SALTERÀ ANCHE PHILLIP ISLAND” “Posso dire con certezza che purtroppo Jorge non ci sarà a Phillip Island, ma non sappiamo cosa succederà. Quindi dovremo aspettare i controlli e capire giorno dopo gio - facebook.com Vai su Facebook
Aprilia: "Martin salterà anche il GP d'Australia" #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #IndonesianGP #Martin #Aprilia - X Vai su X
Bezzecchi (Aprilia): "Con Martin c'è rispetto reciproco, felice che mi abbia ringraziato" - Super venerdì di Bezzecchi con la sua Aprilia a Misano: il pilota di 'casa' ha prima realizzato il secondo tempo nelle Pre- Secondo sport.sky.it
Martin, problemi al motore Aprilia nelle prove libere in Ungheria. VIDEO - Poco dopo la bandiera verde l'Aprilia di Jorge Martin ha subìto la rottura del motore, accompagnata da ... Lo riporta sport.sky.it