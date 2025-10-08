MArteLive festeggia i suoi 25 anni con edizione speciale
Milano, 8 ott. (askanews) – Quest’anno il grande sistema artistico e culturale del MArteLive festeggia i suoi primi 25 anni, in attesa della Biennale MArteLive 2026, e lo fa con un’edizione speciale dal titolo MArteLive Connect, che il 14 e 15 ottobre si muove su 10 palchi tra il Lanificio (Via di Pietralata, 159A), cuore pulsante del Festival, l’Atelier Montez (Via di Pietralata, 147A-B) e il MONK (Via Giuseppe Mirri, 35) di Roma. Il festival dopo 25 anni continua ad essere un ponte tra passato e futuro, tra esperienze consolidate e sperimentazioni emergenti, facendo dialogare la scena nazionale e internazionale con i talenti di domani. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: martelive - festeggia
