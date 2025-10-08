Marta Ferrari si congeda dall’Aeronautica Torna a Reggio al club Koala che la festeggia

Marta Ferrari saluta la scherma professionistica e torna a Reggio al Club Koala. "Ho firmato il congedo dopo 16 di Aeronautica Militare. È stato bellissimo – racconta con emozione la spadista reggiana – volevo fare la professionista e il Corpo mi ha dato la possibilità di farlo per tutti questi anni. Ho avuto la possibilità di trasformare la mia passione in un lavoro. Ho potuto viaggiare il mondo, conoscere tantissime persone e soprattutto fare quello che mi piace. Per me è un grande cambiamento, a livello personale. Ora si apre un nuovo capitolo". I suoi nuovi compagni di allenamento dell’Ama Koala hanno organizzato per lei una festa a sorpresa nella palestra di via Melato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

