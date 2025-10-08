Marotta San Siro e il futuro dell’Inter | Costruiremo uno stadio moderno etico e sostenibile
Inter News 24 Marotta è convinto del progetto futuro per rinnovare lo stadio di San Siro! Le parole del presidente nerazzurro sul futuro del Meazza. Durante la presentazione del libro Il calcio del futuro, tra intelligenza artificiale e tradizione, Giuseppe Marotta, presidente dell’ Inter, ha fatto il punto su due temi centrali per il club nerazzurro: la questione San Siro e la direzione del calcio italiano. Il dirigente ha spiegato che la situazione burocratica è in fase avanzata e che presto lo stadio di Milano sarà ufficialmente di proprietà condivisa tra Inter e Milan. L’obiettivo è la realizzazione di un impianto moderno e sostenibile, all’altezza delle ambizioni del club e del contesto urbano. 🔗 Leggi su Internews24.com
