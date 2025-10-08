Marmo sos di Confindustria | La Regione sia meno ostile sugli scarti di lavorazione

Meno ostilità verso il riutilizzo degli scarti della lavorazione di marmi e altre pietre, e meno pregiudizi quando si parla di attività estrattive. Sono le due richieste che Confindustria Toscana nord, tramite il presidente della sezione lapidei Agostino Pocai (nella foto), rivolge ai candidati alla presidenza della Regione in vista delle elezioni di domenica 12 e lunedì 13. Alla base di questa duplice richiesta c’è il fatto che si tratta di problemi ancora irrisolti. "Innanzitutto da parte della nostra Regione, a differenza di altre – spiega – c’è ancora ostilità nei confronti dei residui di lavorazione del marmo e delle altre pietre che vengono gestiti a monte del ciclo produttivo per interventi di riqualificazione ambientale come il riempimento di cave di prestito o di siti dismessi o degradati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

