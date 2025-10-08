Market etnici nel mirino | Bisogna chiuderli alle 20

"Chiudere i market etnici alle 20 è necessario per sicurezza e decoro". Questo il fulcro della mozione presentata da Fratelli d’Italia e Lega. Come spiegano in una nota congiunta Annalisa Arletti, consigliere regionale e Capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale a Carpi, e Giulio Bonzanini, Capogruppo in Consiglio comunale della Lega, "fissare la chiusura di questo tipo di negozi alle otto di sera non solo è possibile, ma è ormai diventata una misura di primaria importanza da mettere in campo al fine di tutelare il decoro urbano, la sicurezza e la convivenza civile nella nostra città". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

